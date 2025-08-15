Молдавия разместила на своем военном аэродроме грузовые самолеты с Украины

Там они пройдут техническое обслуживание на основании выданного молдавскими властями разрешения

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты три грузовых самолета с Украины. Как сообщила гражданская авиационная администрация (AAC) республики, самолеты, предназначенные для выполнения поисково-спасательных миссий, пройдут техническое обслуживание на основании выданного молдавскими властями разрешения.

"Временная передислокация осуществляется по официальному запросу Министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти самолетов, используемых в гуманитарных и аварийных миссиях: одного Ан-26, трех Ан-32P и одного Ан-32B. Их размещение в аэропорту Маркулешты проводится в строгом соответствии с законодательством, а техническое обслуживание будут выполнять исключительно авторизованные организации на основании заключенных с операторами судов легальных контрактов", - отмечается в сообщении АСС. По классификации, Ан-26 и Ан-32В являются военно-транспортными самолетами, а Ан-32P используется для тушения пожаров.

Аэропорт в Маркулештах был основан в 2004 году на базе бывшего советского военного аэродрома недалеко от города Бельцы, на котором базировались истребители МИГ-29. В 2018 году аэропорт был передан из ведения министерства обороны в ведение министерства экономики и инфраструктуры с целью переоборудовать его в гражданский аэропорт к 2025 году. Однако затем власти отказались от этих планов.

За последние годы этот аэропорт не раз оказывался в центре скандалов, связанных с заявлениями политиков и публикациями в СМИ, что его используют для переброски военных грузов для Украины. В последний раз это было в июле нынешнего года, когда бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает, что власти осуществляют через Маркулешты поставку западного оружия для ВСУ. По его словам, с этой целью начался срочный ремонт аэродрома, который готовят для приземления тяжелых транспортных самолетов. Власти Молдавии отвергали эти обвинения, сообщая при этом о строительстве дополнительной железнодорожной ветки на Украину и создании транспортных коридоров для ускоренной доставки грузов и вывоза беженцев из соседней страны.