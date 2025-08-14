По версии американского лидера, дела у перечисленных стран "идут не очень хорошо"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит сближение стран Латинской Америки с Китаем. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Меня это совершенно не беспокоит, они могут делать, что хотят", - заявил Трамп в ответ на вопрос, озабочен ли он сближением Бразилии, Мексики и стран Латинской Америки с Китаем из-за введенных американской администрацией импортных пошлин. По версии американского лидера, "дела [у перечисленных стран] идут не очень хорошо".

При этом Трамп выразил мнение, что Бразилия была "ужасным торговым партнером" США. "Теперь мы взимаем с них пошлины в размере 50%, и они этому не рады", - добавил американский лидер.

"Кроме того, в Бразилии ужасные законы, которые позволяют посадить или попытаться посадить в тюрьму президента", - утверждал Трамп, отметив, что "ему довелось быть знакомым" с бывшим президентом Бразилии (2019-2022) Жаиром Болсонару. "Я хорошо разбираюсь в людях, и могу сказать, что он честный человек", - подчеркнул вмериканский лидер.

Ранее судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился поместить Болсонару под домашний арест за нарушение запрета суда на контакты с журналистами. Суд запретил ему любые контакты, кроме встреч с адвокатами и лицами, продолжающими расследование в отношении политика.

Минфин США ввел санкции в отношении ди Морайса за судебное преследование бывшего президента южноамериканской республики и разбирательства в отношении американских компаний. Экс-лидера Бразилии обвиняют в попытке переворота с целью не допустить прихода к власти нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в конце 2022 года.