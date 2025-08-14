Сумму иска составила $1 млрд

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддержал подачу его женой Меланией Трамп иска на сумму в $1 млрд против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Байдена по обвинению в клевете.

"Я думаю, что нужно идти вперед", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что в начале августа 2025 года Хантер Байден заявил, что обвиненный в растлении несовершеннолетних американский финансист Джеффри Эпштейн познакомил действующего президента с его будущей женой Меланией.

По информации телеканала, первая леди США направила Хантеру Байдену письмо с угрозой подать иск на сумму в $1 млрд по обвинению в "клеветнических заявлениях", если тот не опровергнет свои слова до 7 августа. Сын экс-президента США выполнить требования отказался.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.