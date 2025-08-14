Замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади сообщил, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для получения разрешения на проверку атакованных США ядерных объектов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно разъяснить Тегерану, как именно будут проводиться эти инспекции.

"Реальность такова, что после войны в отношениях Ирана и МАГАТЭ произошли некоторые изменения, и, наконец, наши ядерные объекты подверглись нападению и были повреждены. Агентство должно объяснить, каким образом будет осуществляться инспекция объектов, подвергшихся ударам", - цитирует министра иранское агентство Tasnim. "Наша позиция в отношении МАГАТЭ заключается в том, что до выдачи разрешения на проверку [ядерных] объектов должны быть определены новые рамки сотрудничества с ним", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

По итогам состоявшихся в Тегеране 11 августа переговоров между официальными лицами Ирана и представителем МАГАТЭ замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади сообщил, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе. Дипломат уточнил, что на встрече с заместителем генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро обсуждался формат взаимодействия Тегерана и агентства в сложившихся условиях. Иранская сторона, отметил Гарибабади, выразила протест в связи с невыполнением МАГАТЭ своих обязательств во время нападения Израиля и США на Иран.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства.