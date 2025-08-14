DPA: ФРГ нашла в Северном море английские пушки времен наполеоновских войн

По мнению исследователей, британский флот мог намеренно затопить орудия у берегов Гельголанда до передачи острова Германской империи в 1890 году

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Водолазы обнаружили 16 английских пушек у берегов острова Гельголанд (принадлежит Германии) в Северном море. Об этом пишет агентство DPA.

"Очевидно, [пушки] британского происхождения, узнаваемые по характерным деталям, таким как так называемое кольцо Бломфилда", - отметил подводный археолог и руководитель проекта Флориан Хубер. В частности, речь идет о 12-фунтовых пушках и карронадах, датируемых примерно 1800 годом. Пушки разбросаны по всему Гельголандскому рейду в северной части пролива между главным островом и дюной, на каменистом грунте. Как пояснил Хубер, это дополняет предыдущие находки 1990-х годов и подтверждает важность острова как бывшей британской военной базы.

Водолазы обнаружили местонахождение пушек в ходе исследований, проводимых компанией Submaris при поддержке рабочей группы по морской геофизике и гидроакустике Кильского университета. В ходе исследований использовались технологии 3D-моделирования.

Исследователи предполагают, что британский флот намеренно затопил пушки у берегов Гельголанда до передачи острова Германской империи в 1890 году. К тому времени они уже были технически устаревшими. Гельголанд был заселен фризами - представителями одного из небольших германских народов - и принадлежал герцогству Шлезвиг с 1402 года, затем Дании и Великобритании, а с 1890 года - Германской империи в обмен на торговые интересы в Африке (Занзибар).

"Обнаружение 16 пушек углубляет наше понимание морской истории Гельголанда и подчеркивает важность острова в эпоху наполеоновских войн и истории британского флота", - констатировал Хубер.