ВВС Израиля нанесли удары по пяти районам на юге Ливана

В этих местах находятся предполагаемые военные объекты милиции "Хезболлах", сообщила местная служба гражданской обороны

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли удары по пяти ливанским районам к северу от реки Литани, где находятся предполагаемые военные объекты шиитской милиции "Хезболлах". Об этом сообщила местная служба гражданской обороны в сводке, размещенной в X.

Воздушные атаки были нацелены на окрестности населенных пунктов Бургуз, Джаббур, Джермак, Эль-Катрания и Эль-Махмудия, где было замечено перемещение шиитских бойцов.

Ранее в регионе Западное Бекаа ракетным ударам подверглись подземные укрытия, созданные в ущелье Вади-Зелайя, там прогремело несколько мощных взрывов. Сведения о налетах на базы "Хезболлах" поступили из гористой местности Иклим-эт-Туффах.

Во второй половине дня израильский беспилотник атаковал приграничный город Айтарун, в результате получили ранения двое полицейских.

По данным Минздрава республики, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 238 человек погибли и свыше 500 получили ранения. Власти не уточняют число жертв среди мирных граждан и объем потерь, которые понесли шиитские бойцы.