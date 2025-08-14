Император Нарухито и премьер- министр Сигэру Исиба примут участие в мероприятии и выступят с обращением к нации

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Общенациональная памятная церемония по случаю 80-й годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне пройдет в токийском зале "Ниппон будокан".

В мероприятии примут участие император Японии Нарухито и премьер- министр Сигэру Исиба, которые выступят с обращениями к нации. Для Исибы, который занял премьерский пост осенью прошлого года, это обращение станет первым. Ранее местные СМИ сообщали, что премьер-министр рассматривал возможность выступления с особым заявлением, отличающимся от выступлений его предшественников. Подчеркивалось, что к этому его подтолкнула ситуации с региональной безопасностью, а также конфликт на Украине, однако в итоге глава японского правительства отказался от этой идеи.

В декабре 2024 года глава японского МИД Такэси Ивая на встрече со своим китайским коллегой Ван И разъяснил, что Токио поддерживает все прежние заявления, сделанные в связи с годовщинами капитуляции и окончания Второй мировой войны. Это включает в себя документ, опубликованный в 1995 году. Тогдашний премьер-министр Японии Томиити Мураяма принес официальные извинения всем странам Азии, пострадавшим от японского колониализма и агрессии.

В последние годы Токио уклоняется от таких высказываний, считая, что достаточно подтверждения прежних заявлений.

О капитуляции

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, Китая и США была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония потеряла в войне 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.