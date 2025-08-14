Член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов считает, что с Залужным можно выстраивать адекватную политику и диалог, в отличие от Зеленского

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Британцы всячески пытаются заменить Владимира Зеленского, неадекватная политика которого "граничит с шизофренией", на бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.

"Британцы сегодня всячески пытаются заменить Зеленского на Залужного. Делается это не для украинского даже народа", - сказал Ионов. По его мнению, Лондон пытается донести до Вашингтона, что с Залужным можно вести диалог, в отличие от Зеленского, который "ведет очень странную и неадекватную политику, которая граничит с политической шизофренией".

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.