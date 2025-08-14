Радикальная группировка согласна на переговоры о прекращении огня

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и союзные ему группировки подтвердили, что готовы оценить предложения о прекращении огня в секторе Газа, если те будут отвечать их требованиям. Это произошло в ходе встречи представителей лидеров палестинских организаций в Каире, следует из пресс-релиза, опубликованного в Telegram-канале ХАМАС.

"Палестинские фракции готовы рассмотреть любые инициативы по вопросу прекращения огня в Газе, которые отвечают требованиям палестинцев и включают в себя прекращение военных действий в секторе, вывод оттуда израильских войск и снятие блокады с анклава", - говорится в сообщении. В связи с этим ХАМАС и его союзники поблагодарили Египет и Катар за приложенные ими "колоссальные усилия, нацеленные на возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу".

Радикалы утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе стороны "почти достигли серьезного соглашения", однако израильская делегация покинула столицу Катара, тем самым сорвав консультации. ХАМАС и союзные ему группировки полагают, что данное решение Израиля было "необоснованным".

14 августа газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в движении сообщила, что информация "о всеобъемлющем соглашении", над которым работают посредники, преувеличена и неточна. По ее данным, ХАМАС по-прежнему привержен египетскому плану по управлению сектором Газа и "готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск".

Возобновление переговорного процесса

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хейей прибыла в Каир во вторник по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа.

В среду египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил со ссылкой на источник, что делегация ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом и выразила свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".