Обозреватель Шерелл Джейкобс считает "катастрофический отказ Европы инвестировать в собственную оборону" причиной провала Запада

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Властям Великобритании пришло время осознать, что Украина проиграла в противостоянии с Россией. Об этом говорится в колонке обозревателя газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

"Пора отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо: в рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией", - говорится в статье.

Как полагает обозреватель, "конфликт завершится скорее раньше, чем позже", причем на выгодных для России условиях. "Великобритании следует признать, что война на Украине фактически завершена", - пишет Джейкобс.

По ее мнению, возмущение Европы по этому поводу не лишено лицемерия, так как причиной подобного положения стало не только изменение позиции США, но и "катастрофический отказ Европы инвестировать в собственную оборону".

В связи с этим обозреватель призывает Лондон "готовиться к еще более масштабному назревающему конфликту" в мире, который "становится все более опасным".