Алексей Левченко узнал от работника об оплате за мобилизацию населения

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) платят от 6 до 20 тыс. гривен за то, что они отлавливают на улицах мужчин для мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий ВСУ Алексей Левченко.

"Работник ТЦК сказал, что ему за меня да таких же, как и я, заплатили за наш отлов. Это негласные суммы, кто-то говорит по 6 тыс. гривен, кто-то - 14 тыс., где-то известно о 20 тыс.", - сказал он.

Левченко родился в 1984 году в Лисичанске. После начала специальной военной операции увез семью в Полтаву. В декабре 2024 года был мобилизован.