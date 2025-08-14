Писатель Билл Кокс: Аляска всегда играла роль моста между Россией и США

У региона "очень сильная русская история", добавил американский литератор и путешественник

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Аляска является удачным местом для проведения саммита между лидерами двух стран, так как она на протяжении долгого времени играла роль своеобразного моста между Россией и США. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС проживающий на Аляске более 40 лет американский писатель и путешественник Билл Кокс.

Как отметил собеседник агентства, он одобряет решение провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа именно в этом регионе. "Да, конечно, абсолютно. Я думаю, что это хороший выбор, потому что Аляска в некотором смысле является мостом между Соединенными Штатами и РФ, и у Аляски очень сильная русская история", - сказал он, добавив, что в регионе до сих пор сохранилось множество православных церквей.

Кокс изучал русский язык в 1970-х и впервые побывал в СССР в 1990 году в Магадане, когда был консультантом по эксплуатации первого на Дальнем Востоке аппарата компьютерной томографии. "Я был поражен страной и людьми, их гостеприимством", - указал писатель. С тех пор он побывал во многих российских городах - в их числе Анадырь, Горно-Алтайск, Провидения, Иркутск, Красноярск и Новосибирск - и считает природу Аляски очень похожей на флору и фауну российской Сибири и Дальнего Востока.

"Знаю, что сейчас [между нашими странами] много вражды, плохих чувств и всего такого. Но я всегда считал, что даже если вы не согласны с кем-то в политических вопросах, очень важно тепло принять этого человека, общаться с ним, проявлять уважение и учиться у него", - подчеркнул Кокс.

Он указал, что даже совершенно незнакомые люди всегда могут поговорить об общечеловеческих вещах - семье, работе или еде. "Я буквально только что закончил заготавливать икру. По-настоящему любить икру меня научили в России", - добавил путешественник, указав, что другими его любимыми блюдами русской кухни стали борщ и щи.

Кокс отметил, что ему известно об увлечении президента России рыбалкой, и выразил уверенность, что и в этом вопросе Аляска может его приятно удивить. "Что касается рыбалки, то это зависит от того, насколько долго он планирует пробыть там. Но половить рыбу можно прямо в Анкоридже. Есть бухта, которая переходит в залив Кука. Многие ездят на рыбалку именно туда", - поделился он.

О встрече

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.