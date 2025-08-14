Исход встречи будет во многом определен "хорошими личными отношениями" Путина и Трампа, считает почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) будет иметь историческое значение. Такое мнение высказал ТАСС почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

"Мои ожидания заключаются в том, что будет согласована рамочная договоренность об урегулировании конфликта [на Украине], включающая возобновление шагов в целях нормализации дипломатических отношений [Москвы и Вашингтона]", - отметил он. "Встреча будет иметь историческое значение", - убежден американский общественник, в прошлом неоднократно работавший с единомышленниками в России. С его точки зрения, исход саммита во многом будет определен "хорошими личными отношениями" глав двух государств.

Вместе с тем, Борум признал, что в американском отделении ассоциации городов-побратимов пока не идет речь о восстановлении полноценных связей с коллегами в России. Эти контакты были в значительной степени свернуты несколько лет назад по инициативе американской стороны. "Как представитель [ассоциации] в стране, я считаю своим долгом взять эту инициативу на себя", - подчеркнул Борум. По его словам, несколько месяцев назад он писал послу России в США Александру Дарчиеву о контактах с партнерами Международной ассоциации городов-побратимов в России, чья "реакция была немедленной и положительной". "[Однако] для оживления работы на уровне городов необходима нормализация [двусторонних российско-американских отношений] на официальном уровне", - констатировал Борум.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, его откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".