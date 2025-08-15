На Украине должен появиться лидер, готовый вести честный диалог, считает политик

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Прорыв в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины возможен, если Владимир Зеленский будет отстранен от власти, а в стране появится новый лидер, готовый к честному диалогу. Такое мнение в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выразил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Любые дальнейшие шаги к миру невозможны без отстранения Зеленского. Прорыв возможен, но только при смене власти на Украине и появлении лидера, готового вести честный диалог", - сказал он.

Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли 20 мая 2024 года, уже не раз спекулировал на теме мирного урегулирования. В частности, он заявлял о готовности к диалогу с РФ в любом формате, хотя до сих пор не отменил указ о запрете переговоров с Путиным.

Встреча Путина и Трампа должна пройти 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса. Участие Зеленского не предусмотрено.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.