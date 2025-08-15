Эксперт Кузник: пример Аляски показывает, что территории могут размениваться

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне выразил надежду, что саммит России и США приведет к трехсторонней встрече с участием Владимира Зеленского

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Выбор Аляски как места проведения нынешнего саммита России и США глубоко символичен, он показывает, что территории разменивались в прошлом и могут размениваться сейчас. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя планы проведения в Анкоридже на Аляске встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Аляска стала креативным решением, работающим как для Трампа, так и для Путина", - убежден видный американский политолог и историк. По его словам, "в символическом плане Аляска представляет собой регион, у которого сменялись хозяева". "Это показывает, что территории в прошлом разменивались и что могут [размениваться] вновь", - сказал Кузник.

"Кроме того, - продолжал специалист, - эти территории находятся в центре американских планов развития в Арктике". "Одним из позитивных результатов встречи, помимо подвижек к миру на Украине, были совместные американо-российские планы по проектам экономического развития. Совместное развитие в Арктике имеет смысл. Как и планы строительства туннеля под Беринговым проливом, которые обсуждались в прошлом и который бы соединил США с Евразией", - считает эксперт.

Он выразил надежду, что саммит в Анкоридже приведет затем к трехсторонней встрече с участием Владимира Зеленского. "Я также надеюсь, что Трамп [затем] поедет в Пекин [на торжества по случаю годовщины победы во Второй мировой войне] и встретится [там] с Путиным и [председателем КНР Си Цзиньпином]. И еще мне бы хотелось, чтобы [премьер-министр Индии Нарендра] Моди и [президент Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] к ним присоединились в целях начала совместной работы ради переориентации мирового сообщества с нынешнего сумасшедшего пути к войне", - добавил Кузник.

Как он ранее заявил ТАСС, Зеленский "говорит, что не разменяет землю на мир", однако "все знают", что он "должен будет" это сделать. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно, отметил Кузник.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 14 августа, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".