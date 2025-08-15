Ким Чен Ын отметил заслуги основателя народной республики, напомнил о трудностях, проявившихся в ходе антияпонской борьбы продолжительностью в 20 лет

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 14 августа по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства посетил Кымсусанский дворец Солнца, где находятся тела его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил заслуги основателя народной республики Кир Ир Сена в освобождении страны, напомнил о трудностях, проявившихся в ходе антияпонской борьбы продолжительностью в 20 лет. Нынешний лидер КНДР выразил почтение перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, глубоко поклонился в Зале бессмертия, где находятся саркофаги с телами его предшественников. От имени Ким Чен Ына была возложена корзина цветов.

Председатель государственных дел 14 августа также посетил Тэсонсанское мемориальное кладбище революционеров. Здесь его сопровождали в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Пак Тхэ Сон и Чо Ён Вон. У мемориального кладбища был выстроен почетный караул Корейской народной армии. Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет вечно процветать на основе побед первого поколения революционеров. В ходе церемонии был исполнен гимн КНДР.

Также в четверг на площади Триумфальных ворот в Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-летия освобождения Кореи, на котором присутствовал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Во время мероприятия прозвучали российские песни, а также гимн РФ. Зрителям свои навыки продемонстрировали парашютисты, которые, как указывает ЦТАК, с помощью сложных движений показали в небе фигуру "красивых цветов".