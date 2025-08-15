Эксперт Вань: Трамп намерен отойти от "военного наследия" Байдена на Украине

Американский президент желает показать избирателям свою эффективность в содействии миру и диалогу

ШАНХАЙ, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп хотел бы показать избирателям свою эффективность в содействии миру между Россией и Украиной на фоне политики экс-главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института исследований России и Евразии при Восточно-Китайском педагогическом университете Вань Цинсун.

"Главный приоритет Трампа - быстро отмежеваться от военного наследия Байдена и показать избирателям свою эффективность в содействии миру и диалогу", - сказал эксперт. Саммит России и США на Аляске может помочь ему продемонстрировать это, добавил он. Кроме того, по его словам, Трамп хотел бы улучшить отношения между США и Россией и сконцентрироваться на стратегическом соперничестве между Пекином и Вашингтоном.

"Украинский кризис затрагивает сложные вопросы на трех уровнях, он касается не только противоречий между Россией и Украиной, но и новой архитектуры безопасности в Европе, а также глобальной геополитики, поэтому один саммит не сможет полностью разрешить кризис, - предположил эксперт. - Однако диалог между президентами России и США поможет, по крайней мере, найти способ смягчить украинский кризис и приблизиться к цели построения прочного мира". "У сложных проблем нет простых решений", - добавил Вань Цинсун.

Как рассказал в четверг помощник президента России Юрий Ушаков, саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, его откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".