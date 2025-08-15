Президент Аргентины назвал губернатора региона Буэнос-Айреса Акселя Кисильофа "карликом-коммунистом"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей, давший обещание больше не использовать оскорбления в своих выступлениях, нарушил его спустя 10 дней. Глава государства включил резкие выражения в свою речь на предвыборном мероприятии.

"Внутри они зомби, они пустоголовые", - сказал Милей, говоря о своих политических оппонентах. Он также охарактеризовал как "гнездо паразитов" провинцию Буэнос-Айрес, поскольку почти 40% формальной занятости приходится на госсектор. Губернатора региона Акселя Кисильофа глава государства назвал "карликом-коммунистом".

В то же время сам Милей, вероятно, считает, что он еще не нарушил свое обещание. "Как вы знаете, недавно я пообещал больше не оскорблять, потому что понял, что бросил спасательный круг тем, кто критикует форму, а не содержание. <...> Так что хватит оскорблений и давайте обсуждать идеи, которых у вас нет, и которые у нас есть. Я собираюсь сдержать это обещание, когда речь идет о добросовестной дискуссии", - сказал он.

Мероприятие прошло в городе Ла-Плата, административном центре провинции Буэнос-Айрес, где 7 сентября пройдут выборы в законодательное собрание.

Ранее газета La Nacion подсчитала, что Милей за последние 100 дней в своих публичных выступлениях и интервью использовал 611 оскорблений, из них 57 были с сексуальным подтекстом. 4 августа президент в ходе публичного выступления упомянул этот подсчет и пообещал воздержаться от оскорблений и вести со своими оппонентами "дискуссию об идеях".