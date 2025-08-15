"Наши страны всегда были на правильной стороне истории, и сейчас мы противостоим гегемонии и высказываем требования от имени человечества, стремящегося к справедливости", сказал председатель государственных дел страны

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в своей речи по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова заявил, что народная республика вместе с РФ противостоит неонацизму. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сегодня российско-корейские дружеские отношения превращаются в беспрецедентный военный союз, эти отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе по защите международной справедливости, безопасности и суверенитета, в совместной борьбе с возрождением неонацизма", - заявил Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин ранее высоко оценивал участие бойцов Корейской народной армии в освобождении Курской области.

"Наши страны всегда были на правильной стороне истории, и сейчас мы противостоим гегемонии и высказываем требования от имени человечества, стремящегося к справедливости", - добавил Ким Чен Ын. "КНДР и Россия сейчас творят историю во имя справедливости, находясь в одном окопе в борьбе за международный мир и стабильность, за достоинство и суверенитет страны", - заключил лидер народной республики.

15 августа в КНДР отмечают 80-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. По случаю праздника в Пхеньян прибыла делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова.