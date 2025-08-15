"Заслуги солдат Красной армии, героически сражавшихся в мировой войне с фашизмом в первых рядах, прочно вошли в хроники битвы за освобождение Кореи", сообщил председатель государственных дел страны

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в своей речи в честь 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова заявил, что бесконечная сила проистекает из солидарности России и КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Неистощима сила корейско-российской солидарности, которая скреплена благородными идеями и искренней дружбой, пролитой во имя революции кровью, историей и традициями", - сказал Ким Чен Ын.

"Наш народ хорошо помнит благородные подвиги лучших сынов и дочерей российского народа во имя интернационального долга. Заслуги солдат Красной армии, героически сражавшихся в мировой войне с фашизмом в первых рядах, прочно вошли в хроники битвы за освобождение Кореи", - сказал Ким Чен Ын. Лидер КНДР назвал ценным наследием для российско-корейских отношений память о совместной борьбе с империализмом и колониализмом.

"Однако сейчас на международной арене имеют место попытки стереть и пересмотреть результаты войны с фашизмом и освобождения [Кореи], которые были достигнуты ценой огромных жертв и разрушений. Империалисты как никогда безрассудны в своих попытках посягнуть на права и интересы суверенных государств", - сказал Ким Чен Ын.

15 августа в КНДР отмечают 80-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. По случаю праздника в Пхеньян прибыла делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова.