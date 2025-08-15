Западные партнеры Киева понимают нецелесообразность такого решения, заявил эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Европейская "коалиция желающих" отправить войска на Украину уже превратилась в коалицию нежелающих, потому что западные партнеры Киева понимают нецелесообразность такого решения. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Коалиция желающих" как-то на наших глазах легким движением руки превратилась в коалицию нежелающих. Все, их нет. Британия уже заявила пару дней назад то же самое. Они формировали 30-тысячное какое-то войско для того, чтобы там [на Украине] ввести. Где это? Нет. Петушился [президент Франции Эммануэль] Макрон, рассказывал о том, что они готовы были (отправить войска для Украины - прим. ТАСС). Ну и где? Ничего этого нет, потому что это нецелесообразно", - сказал Килинкаров.

Как подчеркнул экс-депутат Рады, в отправке европейских войск на Украину нет никакого смысла и потому, что идея западных политиков с самого начала заключалась не в том, чтобы дать войска Украине для ведения войны за интересы Киева. "Речь шла о том, что в условиях завершившегося конфликта эти войска будут находиться на территории Украины и где-то там, в западных регионах, обеспечивать безопасность. Какую безопасность они там будут обеспечивать? Ну вот как, как эти войска смогут это сделать?" - отметил Килинкаров.

Он добавил, что громкие заявления западных политиков о войсках на Украине были лишь политической риторикой, продиктованной личными интересами.

Ранее еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Минобороны Великобритании сообщала, что страны "коалиции желающих" больше не хотят отправлять свои войска умирать на Украине. Позже газета The Times подтвердила эту информацию, отметив, что британское военное руководство отказалось от идеи отправки на Украину 30-тысячного военного контингента.