Ли Чжэ Мён подтвердил готовность Сеула с уважением относиться к "нынешней северокорейской системе"

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Республики Коре Ли Чжэ Мён в своей речи по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова заявил, что его правительство готово с уважением относиться к государственному строю в КНДР. Его слова приводит агентство Yonhap.

"Мы подтверждаем, что с уважением относимся к нынешней северокорейской системе и что не будем добиваться объединения путем поглощения. Мы констатируем, что у нас нет враждебных намерений", - сказал Ли Чжэ Мён. По его словам, Юг и Север "не враги друг другу", их связывают "особые отношения", в рамках которых нужно стремиться к мирному объединению и уважению социально-политических систем друг друга.

Ли Чжэ Мён также выступил за постепенное восстановление соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года между Сеулом и Пхеньяном, поскольку оно может снизить риски непреднамеренных столкновений. Но в то же время президент Республики Корея настаивал на необходимости денуклеаризации Корейского полуострова. "Мирный Корейский полуостров должен быть избавлен от ядерного оружия, в его основе должно лежать дружеское сотрудничество", - сказал Ли Чжэ Мён.

15 августа в КНДР и Республике Корея отмечают 80-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что в будущем в конституцию народной республики может быть внесено положение об отсутствии стремления у Пхеньяна к улучшению отношений с Сеулом.