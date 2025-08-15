По его мнению, соглашение наносит ущерб индийским фермерам

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Заключенный Индией с Пакистаном договор о водах Инда - несправедливое соглашение, которое наносит ущерб индийским фермерам. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

"Народ нашей страны ясно осознал, насколько несправедливо и однобоко соглашение по Инду. Воды рек, берущих начало в Индии, орошают поля наших врагов, в то время как фермеры и земля моей собственной страны страдают от жажды и нехватки воды. Это соглашение нанесло невообразимый ущерб фермерам моей страны за последние семь десятилетий. Теперь право на воду принадлежит только фермерам Индии", - сказал он.

В 1960 году Индия и Пакистан подписали договор о водах Инда, который предусматривает распределение водных ресурсов. По этому соглашению Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками - Чинабом и Джеламом, текущими с индийской территории, но Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж. Нью-Дели и Исламабад по этому соглашению договорились обмениваться данными, для чего была создана Постоянная комиссия по Инду.

После теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля индийский МИД объявил о немедленной приостановке действия договора о водах Инда. На этот шаг официальный Нью-Дели пошел после выявления трансграничных связей теракта, в результате которого погибли 26 человек.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.