Глава японского правительства подчеркнул, что ужасы войны больше никогда не должны повториться

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал помнить уроки Второй мировой войны и пообещал, что его страна больше никогда не ошибется с выбором собственного пути.

"Мы должны высечь глубоко в сердце уроки той войны", - отметил он, выступая на общенациональная памятной церемонии по случаю 80-й годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне. Церемония прошла в токийском зале "Ниппон будокан".

Глава японского правительства подчеркнул, что ужасы войны больше никогда не должны повториться. "Мы больше никогда не ошибемся с дорогой, по которой движемся вперед", - пообещал Исиба. Премьер Японии напомнил, что его страна после поражения во Второй мировой войне последовательно "шагала вперед, как мирное государство" и делала все возможное для поддержания мира во всем мире. Глава правительства подчеркнул, что Япония продолжит такую политику.

После этого на церемонии была объявлена минута молчания. Затем перед собравшимися выступил император Японии Нарухито. "Надеюсь, что мы продолжим передавать будущим поколениям истории о трудностях, которые принесла та война, и продолжим стремиться к миру и счастью для всех людей", - сказал Нарухито. Он отметил, что Япония "глубоко раскаивается", и выразил надежду, что ужасы войны никогда не повторятся.

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, Китая и США была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония потеряла в войне 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.