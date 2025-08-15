Экс-депутат Рады Килинкаров: Залужный не будет реальной заменой Зеленскому

Эксперт движения "Другая Украина" считает вероятным сценарием смены власти парламентский переворот

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет заменить Владимира Зеленского, скорее всего, это будет кто-то из нынешних депутатов, кто осуществит "парламентский переворот". Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Стать альтернативой Зеленскому может кто-то из состава ныне действующего депутатского корпуса, кто возьмет на себя инициативу, поработает внутри депутатского корпуса, проведет в определенной степени парламентский переворот, сформирует новое руководство парламента, даст по рукам Зеленскому в соответствии с конституцией Украины, возьмет на себя все те полномочия, которые [у парламента] в конституции прописаны, и очень сильно ограничит власть Зеленского со всеми вытекающими для него последствиям", - сказал он в ответ на вопрос, кто сменит Зеленского, если тот не удержится у власти после урегулирования конфликта.

Килинкаров полагает, что Залужный на эту роль не годится. "Это очень переоцененная фигура, абсолютно без шансов на политическое будущее, - продолжил он. - А вот что касается, например, госпожи [Юлии] Тимошенко - тут большой вопрос. Есть ее публичные заявления, связанные с необходимостью вернуть Украине реальный суверенитет и независимость. Я думаю, это начало ее политического восхождения".

Килинкаров при этом подчеркнул, что фигура сменщика Зеленского должна устраивать и США, и Россию, и пока трудно сказать, сможет ли Тимошенко сыграть такую роль. Он добавил, что у администрации Трампа сейчас нет своих ставленников на Украине и ей придется кого-то искать. Главу (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) он также назвал переоцененной фигурой. Шансы Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на возвращение к руководству страной Килинкаров также счел низкими из-за того, что тот ранее работал с демократами, а это неприемлемо для Трампа. "Захватить власть в этой стране - дело нехитрое. Это может сделать очень ограниченное количество людей с хорошим вооружением. Это не проблема. Самая большая проблема - как эту власть конвертировать в законную и легитимную", - подытожил эксперт.