Новую систему ПВО планируют запустить к 2035 году, сообщил премьер-министр страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия запускает программу создания системы вооружения, которая будет способна отразить любую попытку нападения. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

"Индия запускает миссию "Сударшан Чакра" с целью создания мощной системы вооружения, способной предотвратить любые попытки врагов напасть на нас", - приводит слова премьера агентство PTI. "Индия построит систему обороны "Сударшан Чакра" для защиты страны. Используя передовые технологии, мы обеспечим безопасность наших стратегических объектов, городов и священных мест. Это станет мощным сдерживающим фактором для любых враждебных попыток нанести нам вред", - заявил премьер-министр. Как отметил Моди, это будет система противовоздушной обороны, призванная отражать нападения с границ. Ее планируется запустить к 2035 году. По словам премьера, "к 2035 году все общественные места будут охвачены расширенной системой безопасности, действующей на территории всей страны".

В сфере обороны глава индийского правительства также указал на необходимость усилить работу над собственным двигателем для истребителей. "Сегодня я призываю молодых ученых, талантливую молодежь, инженеров, специалистов и все ведомства правительства к тому, чтобы мы имели свои реактивные двигатели для наших истребителей, произведенных в Индии", - сказал он.