Лайнер потерпел крушение по пути в Грозный, на борту находились 62 пассажира

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Азербайджан не рассматривает катастрофу самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау в декабре прошлого года как преднамеренную атаку. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью американскому каналу Fox News, которое он дал в рамках визита в США на прошлой неделе.

"Азербайджан не считает это преднамеренной атакой", - сказал Алиев, фрагменты интервью которого опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

Утром 25 декабря 2024 года летевший из Баку в Грозный самолет AZAL потерпел крушение близ города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета AZAL. Отчет не содержал выводов о причинах крушения воздушного судна. В документе, в частности, указывается, что при первоначальном осмотре обломков самолета были обнаружены сквозные отверстия, а также в самолете найдены повреждения и посторонние мелкие металлические предметы.