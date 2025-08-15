Суд признал обоснованным лишь пункт обвинения в "публичном призыве к захвату власти", указав на отсутствие достаточных оснований по остальным пунктам, сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Защита Самвела Карапетяна обжалует в вышестоящей инстанции решение Антикоррупционного суда Армении о продлении ареста российского предпринимателя на два месяца. Об этом сообщила журналистам адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.

Она сообщила, что суд в ходе заседания признал обоснованным лишь пункт обвинения в "публичном призыве к захвату власти", указав на отсутствие достаточных оснований для подозрений по остальным пунктам. "Уже завтра мы намерены обратиться в Апелляционный уголовный суд с жалобой о пересмотре решения. Естественно, мы продолжим борьбу", - сказала Гаспарян.

15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест бизнесмена. Инстанция аргументировала постановление тем, что "Карапетян может сбежать или чинить препятствия правосудию".

Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении и арестован на два месяца. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. После ареста начались проверки бизнеса Карапетяна, были закрыты несколько пиццерий сети "Пицца Ташир" в столице и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.