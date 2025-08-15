Ким Чен Ын пожелал Путину новых побед

Лидер КНДР поблагодарил президента России за поздравления по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства пожелал России новых побед. Текст послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Твердо уверен, что армия и народ России под Вашим энергичным руководством защитят честь и достоинство страны и обязательно достигнут победы в священном деле по строительству процветающей России. Желаю, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава", - заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР поблагодарил Владимира Путина за поздравления. Он указал, что в КНДР помнят "самоотверженный дух и немеркнущие заслуги солдат и офицеров Красной армии", принявших участие в освобождении Кореи. Ким Чен Ын отметил, что "боевое братство и сплоченность" между народами и вооруженными силами двух стран основаны на победах над общими врагами. Он выразил уверенность, что "великая дружба народов двух стран" будет развиваться в рамках "новой эпохи всестороннего процветания корейско-российских отношений". Председатель государственных дел КНДР добавил, что отношения РФ и КНДР вышли на уровень "самых прочных отношений братьев по оружию".

14 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Пхеньяне на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова, поздравил руководство и народ Корейской Народно-Демократической Республики от имени президента РФ Владимира Путина. В поздравлении президента РФ отмечается, что узы боевого братства и взаимопомощи, "закаленные в те далекие военные годы", остаются прочными и надежными. "Это в полной мере подтвердило героическое участие корейских военнослужащих в освобождении территорий Курской области от украинских захватчиков. Российский народ навсегда сохранит память об их мужестве и самоотверженности", - отметил глава государства.