ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в разрабатываемую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на поступившую в его распоряжение презентацию Пентагона, показанную на закрытом для прессы мероприятии.

Согласно слайдам, продемонстрированным в ходе встречи представителей военно-промышленного комплекса США в городе Хантсвилл, планируется, что в основе системы "Золотой купол" будет лежать "концепция управления огнем с использованием искусственного интеллекта". Ожидается, что такое решение позволит объединить в сеть большое количество средств обнаружения и уничтожения воздушных целей, отмечает Defense One. Присутствовавшие на мероприятии правительственные чиновники подтвердили порталу подлинность полученных им копий изображений.

Ранее агентство Reuters, которое тоже ознакомилось с этой презентацией, сообщило, что система "Золотой купол", вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных. В частности, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, которая будет отвечать за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника. Еще три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, вероятно, лазеров.

20 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам главы Белого дома, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет.