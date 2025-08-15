При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм, указал президент республики

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Назначения на должности в Казахстане происходят исходя из профессионализма кандидатов, так как в стране "больше нет семейно-клановой системы". Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на конференции учителей.

"Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - приводит слова Токаева президентская пресс-служба.

По словам главы государства, в результате проводимых в стране масштабных реформ "уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом". "Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития", - отметил он.

Прежний руководитель Казахстана 85-летний Нурсултан Назарбаев 30 лет занимал пост главы республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.