Российский лидер заверил в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов России и Абхазии

СУХУМ, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения, он заверил в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Наши встречи в Москве в марте и в мае подтвердили дружественный, союзнический характер российско-абхазских отношений. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества - на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал Гунбе крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

14 августа президенту Абхазии исполнилось 44 года. По информации его пресс-секретаря, Гунба в этот день не отмечает свой день рождения, поскольку 14 августа, в день начала грузино-абхазской войны, в республике ежегодно проходят памятные мероприятия.

Администрация президента также не публиковала в этот день поздравительные телеграммы. Бадру Гунбу поздравили с днем рождения и другие руководители Российской Федерации, в том числе: заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, главы Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Псковской области, Башкортостана и других субъектов Российской Федерации и руководители федеральных ведомств.

Своего абхазского коллегу тепло поздравил с днем рождения президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.