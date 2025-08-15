Официальный представитель ведомства Цзян Бинь подчеркнул, что болезнь "независимости Тайваня" не будет устранена в один день

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит усилия по борьбе с "независимостью" Тайваня и объединению страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Цзян Бинь.

"Болезнь "независимости Тайваня" не будет устранена в один день, при этом НОАК продолжит бороться с ней и способствовать объединению страны", - приводит его слова страница китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat.

Цзян Бинь также подчеркнул, что Китай не признает условную разграничительную линию, отделяющую материковую часть страны от острова Тайвань, и считает законной любую деятельность НОАК в Тайваньском проливе.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.