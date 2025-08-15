МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ряд международных адвокатов уже привлечен к защите главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую суд Молдавии обвинил в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорил к семи годам лишения свободы. Об этом сообщил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.

"Сегодня привлечен ряд международных адвокатов. Сегодня мы боремся на уровне международных судов. Сегодня мы начали и будем продолжать бороться на улице. Мы будем предпринимать все действия, которые возможны и невозможны для освобождения людей", - сказал он журналистам.