Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС

По данным издания, европейские страны в начале сентября могут проголосовать за открытие первого "переговорного кластера" для Кишинева

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Евросоюз рассматривают возможность ускорить принятие Молдавии в сообщество, что позволит ей опередить Украину на пути к членству в ЕС. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, "согласно сценарию, который изучают представители ЕС, европейские страны в начале сентября проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии - ключевого юридического шага на пути к членству". Подобное содействие Брюсселя позволит Кишиневу серьезно продвинуться вперед на этом пути, заручившись одобрением всех 27 стран-членов начала переговоров, однако "рискует вызвать раздражение Киева". "Необходимо изыскать возможность открыть первый кластер", - заявил глава комитета по ассоциации ЕС - Молдавия в Европарламенте Зигфрид Мурешан.

Однако в Брюсселе опасаются, что предпочтительный подход к Молдавии и "состояние ожидания" для Украины может "разозлить Киев", чья заявка на членство в ЕС продвигалась одновременно с молдавской с тех пор, как обе страны получили зеленый свет от Евросоюза в 2023 году, говорится в публикации. Проблема в том, что заявку Украины, как напоминает Politico, блокирует Будапешт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что правительство Венгрии уже определилось со своей позицией после референдума и отныне будет блокировать любые шаги по приему Украины в ЕС.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.