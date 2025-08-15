Судье пообещали безопасность в обмен на вынесение беспредельного решения, заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Брюссель дал четкие указания Кишиневу по поводу приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул и пообещал судье гарантии безопасности. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.

"Мы однозначно знаем. Это факт. В Брюсселе дали четкие указания, как сделать, как будет написан приговор и многое другое. Более того, Брюссель пообещал судье безопасность в обмен на вынесение беспредельного решения и дал гарантии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.