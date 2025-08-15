Европейцы и Владимир Зеленский также должны исключить перспективу вступления Киева в альянс, заявила лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что на саммите на Аляске США должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО.

"На Аляске США должны снять с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО", - сказала Вагенкнехт газете Rheinische Post в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Урегулирование этого конфликта стало бы реальным предложением начать переговоры. Мира, вероятно, не будет, пока вступление в НАТО или размещение войск НАТО на Украине остается на повестке дня", - подчеркнула политик.

Европейцы и Зеленский, по словам лидера BSW, "также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира".

Таким образом, Вагенкнехт поддерживает позицию России о том, что расширение НАТО на восток стало причиной нынешнего конфликта на Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.