По данным портала, Европа все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Запасы вооружений европейских стран истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву. Об этом сообщил порталу Euractiv неназванный представитель Североатлантического альянса.

"Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе", - заявил собеседник портала, подчеркнув, что необходимость в поставках на Украину определенных видов вооружений крайне острая.

Кроме того, Европа в настоящее время все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа. "По сравнению с более ранним этапом конфликта, когда большая часть помощи поступала непосредственно из запасов стран, теперь Европа намного больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий", - рассказал координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава. Он полагает, что проблема дефицита вооружений в странах Европы в перспективе может быть решена за счет нового механизма закупок странами ЕС военной продукции для Украины у США.

4 августа исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что его страна первой в НАТО "поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн". Поставка осуществляется в рамках механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенного 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Механизм позволяет союзникам Вашингтона по НАТО выкупать вооружения для Украины из американских запасов. 13 августа власти ФРГ сообщили, что Германия примет участие в финансировании пакета поддержки Украины через новый механизм.