Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" полагает, что опасность перерастания конфликта "в масштабную европейскую войну по-прежнему не предотвращена"

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Европейцы после саммита РФ и США на Аляске не должны продолжать торпедировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразила лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт в статье для газеты Berliner Zeitung.

"Решающим фактором для реального прогресса на пути к миру станет возможность установления между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом уровня доверия, позволяющего каждой из сторон выполнять свои обещания и обязательства", - отметила Вагенкнехт. По ее оценке, европейские политики, "похоже, по-прежнему полны решимости продлить конфликт на Украине, бесконечно поставляя оружие за счет налогоплательщиков".

Лидер BSW напомнила, что подобный настрой продемонстрировали участники видеосаммита по Украине, организованного канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 13 августа. "Вместо того чтобы стремиться к российско-европейскому саммиту - параллельно встрече Путина и Трампа - и наконец-то снова стать игроком, они наслаждаются высоконравственной позой и нерушимой солидарностью с Владимиром Зеленским, который практически не пользуется поддержкой украинского населения", - посетовала Вагенкнехт. "Можно только надеяться, что после саммита на Аляске Мерц и компания больше не будут торпедировать мирные усилия", - написала она.

Политик полагает, что опасность перерастания конфликта на Украине "в масштабную европейскую войну по-прежнему не предотвращена". "Печально, что европейцы, которые экзистенциально пострадают от такой эскалации войны, так и не представили реалистичного мирного плана, в отличие от других стран", - резюмировала лидер BSW. "Если Трамп и Путин найдут путь к жизнеспособному компромиссу на Аляске, это будет благом для всего мира и особенно для Европы, даже если европейские политики и Зеленский, вероятно, снова не будут довольны", заключила Вагенкнехт.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.