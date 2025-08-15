Лидер блока оппозиционных партий "Победа" попросил полицию не выполнять приказы властей по подавлению протестов

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор призвал полицию не выполнять приказы властей по подавлению протестов оппозиции и перейти на сторону народа.

"Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам: когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально. Вы будете гордиться своей работой, а ваша страна будет гордиться вами!" - написал Шор в Telegram-канале.

Ранее он призвал жителей страны принять участие в массовой акции протеста 16 августа в центре Кишинева, указав, что численность полиции в стране составляет около 10 тыс. человек, тогда как население превышает 2 млн.

В эти дни сторонники блока "Победа" проводят бессрочную акцию протеста возле следственного изолятора, где содержится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". По инициативе правительства эта партия была признана незаконной и ликвидирована в 2023 году. В демонстрациях у СИЗО принимают участие депутаты парламента Молдавии, которые обвиняют контролирующую парламент и правительство Партию действия и солидарности (ПДС) в преследовании оппозиции.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Входящие в блок партии также не могут получить разрешение на участие в выборах по отдельности. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство ПДС не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Оппонентами ПДС в парламенте могут стать Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", и поддерживающий проевропейский курс блок "Альтертнатива".