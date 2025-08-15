По данным газеты, правовой защиты могут постепенно лишить около 120 тыс. украинцев

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, в ближайшие дни подобной правовой защиты могут постепенно лишить около 120 тыс. украинцев, прибывших в страну за последние два года, если Белый дом не продлит действие программы, одобренной предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

В общей сложности около четверти миллиона украинских беженцев въехали в США в рамках программы "Единение ради Украины" (Uniting for Ukraine, U4U). Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, по-прежнему подпадают под действие отдельной программы "временного защищенного статуса". Однако примерно 120 тыс. человек, прибывших в этот день или позднее, могут стать нелегалами после истечения срока его действия.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.