ГБР: на Украине судьи помогали мужчинам избежать мобилизации

По информации Главного бюро расследований страны, сотрудники суда за $3 тыс. помогали отцам оформлять поддельные решения о разводе и лишении их жен родительских прав

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинский суд на подконтрольной Киеву части ДНР принял более 120 фиктивных решений, по которым отцы несовершеннолетних детей незаконно выезжали за границу и больше не возвращались в страну. Об этом сообщило Главное бюро расследований Украины (ГБР).

По версии следствия, сотрудники суда за $3 тыс. помогали мужчинам оформлять поддельные решения о разводе и лишении их жен родительских прав. Когда единственным опекуном ребенка становился отец, он автоматически освобождался от мобилизации и получал право на выезд из страны.

С начала 2022 года было вынесено более 120 таких решений. По этой схеме 40 украинцев выехали за границу и до сих пор не вернулись на Украину. Как отмечает ГБР, незаконно выезжали из страны и работники суда. Обвинения уже предъявлены исполняющему обязанности главы суда, его помощнику, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда.

На фоне многочисленных сообщений о том, что украинцы все чаще реализуют разные схемы для уклонения от мобилизации, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Департамент военной контрразведки ведомства уже заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.