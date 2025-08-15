Навроцкий: ВС Польши должны стать сильнейшей армией НАТО в Европе

Президент республики заявил, что будет делать все для этого

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Польские вооруженные силы должны стать самой сильной армией стран НАТО в Европе. О таких амбициях заявил президент Польши Кароль Навроцкий на параде в честь Дня Войска Польского.

"Мы должны стать не третьей, а первой по силе армией НАТО в Европе. Для этого я буду делать все, что в моих силах", - сказал Навроцкий, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Кроме того, глава польского государства указал на то, что в стратегических документах должна быть прописана необходимость защищать "каждую пядь польской земли", а не земли к западу от Вислы. Также Навроцкий призвал парламент утвердить проект о внесении в Конституцию положения о минимальном уровне трат на оборону в 5% ВВП.

По данным польского оборонного ведомства, в настоящее время в армии страны насчитывается свыше 210,3 тыс. человек. Таким образом, Польша обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.

День Войска Польского отмечается в республике с 1923 года. После 1947 года главное торжество в честь польской армии перенесли на 12 октября, когда состоялась битва под Ленино (октябрь 1943 года), в которой приняла участие 1-я Польская пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко. В 1992 году власти решили вернуть прежнюю дату, приуроченную к битве под Варшавой 1920 года, которая произошла во время советско-польской войны (1919-1921).