Официальный представитель Линь Цзянь отметил, что санкции не способствуют возобновлению переговоров

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Действия Совета Безопасности ООН в плане урегулирования иранской ядерной проблемы должны способствовать заключению нового соглашения, санкции не способствуют возобновлению переговоров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о том, что власти Ирана взаимодействуют с представителями России и Китая для предотвращения введения Евросоюзом санкций в отношении Тегерана.

"Китай всегда настаивал на мирном урегулировании иранской ядерной проблемы политико-дипломатическими средствами и выступает против задействования механизма "быстрого возобновления санкций" СБ ООН. Полагаем, что такой шаг не поможет всем сторонам укрепить доверие и преодолеть разногласия, а также не будет способствовать продвижению дипломатических усилий, направленных на скорейшее возобновление переговоров. В настоящее время любые действия СБ ООН должны способствовать заключению нового соглашения, а не наоборот", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники проинформировал, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. 6 августа глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что последствия активации этого механизма для Тегерана сильно преувеличены.