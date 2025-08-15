В администрации президента Франции отметили, что встреча пройдет в тот момент, когда это будет наиболее полезно и эффективно

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует встретиться с Владимиром Зеленским после завершения саммита РФ - США, который пройдет на Аляске. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации французского лидера указали, что встреча "пройдет в тот момент, когда это будет наиболее полезно и эффективно, после встречи на Аляске и в зависимости от графика". Макрон и Зеленский ведут "тесный и постоянный диалог", добавили в Елисейском дворце.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.