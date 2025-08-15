Суд отклонил ходатайство защиты главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви об изменении меры пресечения

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Армении отклонил ходатайство защиты главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна об изменении ему меры пресечения и продлил арест еще на 10 дней.

"Отклонить ходатайство защиты об изменении меры пресечения архиепископу Микаелю и продлить еще на 10 дней его арест", - заявила судья Армине Меликсетян в ходе сегодняшнего судебного заседания.

Судья отметила, что завершение следственных мероприятий не может служить достаточным основанием для изменения меры пресечения в отношении архиепископа.

Защита архиепископа Микаеля назвала решение судьи незаконным и запросила перерыв в заседании на 10 минут для подготовки ответа на судебное решение. Сам архиепископ на просьбу дать оценку решению суда сказал, что в Армении нет справедливости. "Справедливости в Армении нет. Однако вопросов нет, все будет хорошо", - сказал священнослужитель, покидая зал заседаний.

Это первое судебное заседание по делу архиепископа Микаеля, которому инкриминируют публичный призы "к свержению конституционного строя в стране".

26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля Аджапахяна уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан 27 июня, а уже 28 июня решением суда общей юрисдикции заключен под стражу сроком на два месяца. Архиепископ Микаель вины не признает, его защита заявила о намерении обжаловать меру пресечения.