Трамп исключил принятие Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп
При этом американский лидер допустил предоставление ей гарантий безопасности США вместе с Европой

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил в перспективе предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о перспективах предоставления Вашингтоном Киеву гарантий безопасности. "Но не в форме НАТО, поскольку... Знаете, определенные вещи не произойдут", - подчеркнул Трамп, беседуя с репортерами на борту своего самолета на пути в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным. 

