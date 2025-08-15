Эрдоган заявил о нерешительности Запада в отношении конфликта в секторе Газа

Президент Турции отметил, что это подрывает доверие к международному сообществу

ДОХА, 15 августа. /ТАСС/. Нерешительная позиция западных стран в отношении кризиса в секторе Газа подрывает доверие к международному сообществу. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На сегодняшний день более 61 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети, погибли в результате израильских атак. Это явное свидетельство не только войны, но и политики целенаправленного уничтожения. Молчание или слабая реакция мирового сообщества на эту катастрофическую ситуацию лишь усугубляют боль и прокладывают путь к дальнейшему угнетению [палестинского народа]. В то время как западный мир быстро отреагировал на другие кризисы, его нерешительная позиция в отношении Газы подрывает авторитет системы международных отношений, которая, как утверждается, основана на правилах и принципах справедливости", - написал турецкий лидер в статье для катарского телеканала Al Jazeera. "Если бы Газе так же быстро было уделено такое всестороннее внимание, как кризису на Украине, сегодня мы бы столкнулись с совершенно иной ситуацией", - подчеркнул Эрдоган.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.