Президент США поблагодарил лидера республики за освобождение 16 заключенных

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил освобождение 1,3 тыс. заключенных.

"Цель разговора заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1 300 заключенных", - написал американский лидер в Truth Social.

Разговор состоялся во время полета Трампа в Анкоридж, где у него состоится саммит с президентом России Владимиром Путиным.