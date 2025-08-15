Российский лидер не согласился бы на встречу, на которой будут звучать угрозы, указал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, заявивший о последствиях для России в случае несогласия на прекращение огня на Украине, на самом деле адресовал эти угрозы Владимиру Зеленскому. Об этом заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Если вы слушали вчерашнее общение Дональда Трампа со СМИ, он дал два важных ответа. Первый - это угроза серьезных последствий президенту [РФ Владимиру] Путину, если тот не согласится на прекращение огня. Это игра, показательная игра, - сказал он. - Но я достаточно уважаю вашего президента, чтобы понимать: во-первых, он не поддастся угрозам. Во-вторых, он не согласился бы на встречу, на которой будут звучать угрозы".

Риттер отметил, что важная часть заявления Дональда Трампа - "серьезные последствия, если не будет согласия на прекращение огня". "Он адресовал это Владимиру Путину, но на самом деле это было обращение к Владимиру Зеленскому, - продолжил он. - Когда Зеленский откажется присутствовать на встрече или не согласится с российскими условиями, на которые Дональд Трамп уже согласился, для Украины это обернется серьезными последствиями. Так что именно этого я ожидаю от встречи в Аляске. Я считаю, сценарий уже написан".

Риттер обратил внимание, что осенью 2024 года США и Россия были очень близки к ядерному конфликту. "ЦРУ тогда оценило вероятность ядерной войны между Россией и США более чем в 50%. Сегодня два президента встречаются, чтобы говорить. Так что уже с самого начала ситуация улучшилась на 100%.

"И нужно помнить, что Дональд Трамп шел на выборы с программой, которая продвигала мир с Россией и предотвращение ядерного конфликта", - сказал он.

Можно с уверенностью сказать, считает Риттер, что намерение американского президента - добиться положительного результата. "И я думаю, то же самое можно сказать и о российском президенте. Теперь, когда мы говорим о лидерах такого уровня, - они не встречаются случайно, - заключил он. - Когда они встречаются, уже есть согласованная повестка. Думаю, повестка уже определена".